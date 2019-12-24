Рецепт приголомшливої закуски на Новий рік 2020

За тиждень до Нового року головне правильно скласти меню для святкового столу до року Щура.
FoodOboz пропонує доповнити його відмінними тарталетками з червоною рибою.
Відзначається, що таке блюдо готується лічені хвилини, при цьому, має чудовий аромат, зовнішній вигляд і смакові якості, через що сподобається як домочадцям, так і гостям.
До слова, ці тарталетки повністю відповідають всім примхам "господаря" року - страва містить сир, прості інгредієнти і овочі.
Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт тарталеток з червоною рибою за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz приводив відмінну добірку рецептів гарячих страв до Нового року.
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