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Рецепт приголомшливої закуски на Новий рік 2020

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За тиждень до Нового року головне правильно скласти меню для святкового столу до року Щура.

FoodOboz пропонує доповнити його відмінними тарталетками з червоною рибою.

Відзначається, що таке блюдо готується лічені хвилини, при цьому, має чудовий аромат, зовнішній вигляд і смакові якості, через що сподобається як домочадцям, так і гостям.

До слова, ці тарталетки повністю відповідають всім примхам "господаря" року - страва містить сир, прості інгредієнти і овочі.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт тарталеток з червоною рибою за цим посиланням.

Рецепт приголомшливої закуски на Новий рік 2020

Нагадаємо, раніше FoodOboz приводив відмінну добірку рецептів гарячих страв до Нового року.

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