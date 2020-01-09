Рецепт приголомшливої універсальної страви з фаршем

Відмінним варіантом трапези на обід або вечерю як для домашніх, так і для цілої компанії гостей можуть стати різномасті страви з фаршу.

FoodOboz пропонує рецепт приголомшливої фаршированої картоплі в духовці.

Новини Рецепт приголомшливої закуски з фаршем на свято

Спочатку потрібно взяти картоплю, сам м'ясний фарш, трохи цибулі та сиру, а також спеції. З усього цього за годину часу можна зробити універсальне, дуже ароматне і красиве блюдо.

До того ж його зовсім не можна назвати складним в приготуванні - потрібно всього лише слідувати нашим простим поетапним інструкціям з фото, і дуже смачна картопля вийде навіть у новачка в кулінарії.

Повний список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт фаршированої фаршем картоплі в духовці дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного грузинського курчати табака.

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