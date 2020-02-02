Рецепт приголомшливої страви з буряка

Дуже проста і вітамінна закуски з буряка готується близько 30 хвилин.

Буряк – це лідер серед коренеплодів завдяки своїм цінним властивостям. Вітаміни та мікроелементи в ньому зберігаються навіть при термічній обробці, тому страви з буряком зміцнюють здоров'я і підвищують імунітет.

Буряк багатий такими мікроелементами як мідь, залізо, йод, кобальт, фосфор, калій і цинк.

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Серед вітамінів в буряках першість займає група В, відповідальна за обмінні процеси в організмі. Тіамін (вітамін В1) також позитивно впливає на роботу нервової системи.

У холодні зимові дні FoodOboz пропонує покуштувати бурякову ікру, рецепт якої доступний за цим посиланням.

бурякова ікра

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