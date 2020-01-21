Рецепт приголомшливої старовинної страви з картоплі

Якщо у вас є бажання здивувати свою сім'ю оригінальною стравою з картоплі, обов'язково зверніть увагу на рецепт приготування дерунів в горщиках.

Багатьом господаркам добре відомо, як готувати деруни. У наш час для їх приготування в більшості випадків використовують сковорідку, проте раніше деруни готували в печі, використовуючи для цього глиняні горщики.

Втім, деруни в горщиках можна приготувати і в нинішній час – такі деруни вийдуть неймовірно смачними. Страву можна залишити на потім і розігріти на наступний день, при цьому вона не втратить аромату та своїх смакових властивостей.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладним покроковий рецепт приготування смачних дерунів в горщиках за наступним посиланням.

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