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Рецепт приголомшливої риби в клярі

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Для повного і збалансованого харчування корисно мати в раціоні хоча б кілька страв з риби.

FoodOboz пропонує рецепт чудового хека в клярі.

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Відзначається, що хек містить багато білка і корисних мікроелементів при низькій калорійності, через що вважається одним з кращих видів риби для схуднення і підтримки форми.

При цьому, щоб смачно приготувати рибу в клярі, потрібно всього близько 40 хвилин часу, а сам хек коштує досить дешево, через що страва може стати постійною у Вашому раціоні.

Дивіться детальний покроковий рецепт хека в клярі з фото процесу приготування за цим посиланням.

Рецепт приголомшливої риби в клярі

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачного курячого сальтисона.

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