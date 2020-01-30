Рецепт приголомшливої риби в клярі

Для повного і збалансованого харчування корисно мати в раціоні хоча б кілька страв з риби.
FoodOboz пропонує рецепт чудового хека в клярі.
Відзначається, що хек містить багато білка і корисних мікроелементів при низькій калорійності, через що вважається одним з кращих видів риби для схуднення і підтримки форми.
При цьому, щоб смачно приготувати рибу в клярі, потрібно всього близько 40 хвилин часу, а сам хек коштує досить дешево, через що страва може стати постійною у Вашому раціоні.
Дивіться детальний покроковий рецепт хека в клярі з фото процесу приготування за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачного курячого сальтисона.
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