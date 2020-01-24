Рецепт приголомшливої картоплі з салом і цибулею в духовці

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких дуже смачною стравою, обов'язково зверніть увагу на рецепт дуже смачної картоплі з салом і цибулею в духовці.

Не секрет, що під час запікання картоплі багато господинь свідомо відмовляються від додавання цибулі, яка може згоріти через різний час приготування овочів.

Вихід з цієї ситуації є – ми покажемо, як правильно поєднати дані інгредієнти, щоб страва вийшла дуже смачною і соковитою, прикрашеною підсмаженою золотистою скоринкою. Сміливо використовуйте цей спосіб і додавайте цибулю в вашу страву.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний рецепт приготування картоплі з салом в цибулею в духовці за наступним посиланням.

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Рецепт смачної картоплі з салом в духовці

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