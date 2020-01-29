Рецепт приголомшливої італійської страви на вечерю

Одним з найсмачніших, корисних і популярних варіантів для вечері є тушковане м'ясо.

Зокрема, FoodOboz пропонує рецепт тушкованої телятини по-італійськи.

Відзначається, що в кінці дня організм найкраще підживлювати білковими стравами без високого вмісту вуглеводів, - тобто оптимально вечеряти не дуже жирним м'ясом і овочами.

Ми пропонуємо приготувати для трапези телятину, яка напевно припаде до смаку всім гостям і домочадцям, адже якщо зробити її по-італійськи, то вона вийде неймовірно соковитою, апетитною і просто дивовижно смачною.

Дивіться список продуктів і покроковий рецепт приготування телятини по-італійськи за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смаженої курки з овочами, яка теж ідеально підійде на вечерю.

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