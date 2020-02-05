Рецепт приголомшливого ситного салату всього за 30 хвилин

Якщо у вас є бажання урізноманітнити домашнє меню, неодмінно зверніть увагу на рецепт дуже смачного і ситного листкового салату з куркою і грибами.

Не секрет, що листкові салати неймовірно популярні: такі страви не тільки відрізняються особливим смаком, але й економлять ваш час, оскільки інгредієнти не потрібно змішувати між собою, в результаті чого салат готується досить швидко.

Ми пропонуємо вам порадувати своїх рідних і близьких салатом "Кучугури", який прекрасно підійде як для святкової вечері, так і для повсякденного обіду. Курка і гриби надають страві вишуканого смаку і роблять її неймовірно соковитою і ситною.

FoodOboz рекомендує ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачного салату "Кучугури" за наступним посиланням.

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