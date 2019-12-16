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Рецепт приголомшливого салату з куркою на свято

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Напередодні новорічних свят і початку 2020 роки як ніколи актуальні цікаві рецепти салатів.

FoodOboz пропонує приготувати святковий салат з куркою і грибами.

Відзначається, що таке блюдо відмінно поєднує в собі смак копченої грудинки, гриби, овочі, молочні продукти і яйця.

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Рецепт простого, але ефектного салату на Новий рік 2020

Для приготування салату потрібно витратити більше години часу і заздалегідь потурбуватися покупкою всіх інгредієнтів, проте, він неодмінно здивує ваших близьких і гостей зовнішнім виглядом, запахом і смаком.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт салату з куркою і грибами за цим посиланням.

Рецепт приголомшливого салату з куркою на свято

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливої закуски з фаршем на свято.

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