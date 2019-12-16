Рецепт приголомшливого салату з куркою на свято

Напередодні новорічних свят і початку 2020 роки як ніколи актуальні цікаві рецепти салатів.
FoodOboz пропонує приготувати святковий салат з куркою і грибами.
Відзначається, що таке блюдо відмінно поєднує в собі смак копченої грудинки, гриби, овочі, молочні продукти і яйця.
Для приготування салату потрібно витратити більше години часу і заздалегідь потурбуватися покупкою всіх інгредієнтів, проте, він неодмінно здивує ваших близьких і гостей зовнішнім виглядом, запахом і смаком.
Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт салату з куркою і грибами за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливої закуски з фаршем на свято.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!