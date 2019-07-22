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Рецепт приголомшливого рагу з баклажанів з кабачками

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У розпал сезону овочів неймовірно популярні найрізноманітніші варіанти приготування рагу, зокрема, з баклажанами і кабачками.

OBOZREVATEL.Smak пропонує неймовірно прості покрокові інструкції з приготування такої смачної страви.

Відзначається, що потрібно всього 40 хвилин часу, щоб приготувати відмінний ситну і корисну вечерю для своєї сім'ї.

Що цікаво, наш рецепт передбачає готування в духовці, що допоможе зберегти овочам якомога більше корисних елементів при температурній обробці і уникнути додавання зайвих калорій.

Оскільки рагу з баклажанів і кабачків, - страва не тільки смачна і корисна, але і досить демократична, оскільки продукти для неї можна знайти практично в кожному холодильнику влітку, вона має всі шанси стати улюбленою і повсякденною.

Дивіться повний список інгредієнтів і детальний рецепт за посиланням.

Рецепт приголомшливого рагу з баклажанів з кабачками

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як смачно і швидко приготувати неймовірний омлет з кабачками.

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