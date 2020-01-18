Рецепт приголомшливого оригінального салату

Якщо у вас є бажання урізноманітнити домашнє меню, неодмінно зверніть увагу на рецепт смачного салату з курячим філе.

Багато господинь щодня задаються питанням про те, що приготувати для своєї сім'ї. Ми радимо звернути увагу на рецепт нестандартного салату, до якого входить всього три основних інгредієнта.

Ключову роль відіграє куряче філе, що надає салату ніжності та ситності, а також сир і консервовані ананаси. Рекомендуємо додати у салат часник, щоб надати страві особливого унікального смаку. Всі інгредієнти слід заправити майонезом.

В результаті у вас вийде ситна страва, яка стане справжньою окрасою домашнього столу.

FoodOboz пропонує ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування дуже смачного салату за наступним посиланням.

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