Рецепт приголомшливого французького десерту для схуднення

Є тисячі доступних десертів, які можуть скрасити день, але не всі їх собі можна дозволити з огляду на їх енергетичну цінність.

FoodOboz пропонує рецепт дієтичного мармеладу, з яким можна забути про цю проблему.

Новини Рецепт приголомшливої італійської страви на вечерю

Як відомо, вперше мармелад винайшли французи, коли випадково так довго проварили варення, що воно втратило рідку форму.

Так в цілому готують цю солодкість досі, хоча тепер є безліч варіацій.

Пропонуємо спробувати просте, але дуже смачне поєднання ківі, банана і агар-агару, - нехай це і займе деякий час, але в підсумку Ви отримаєте дійсно якісний десерт.

Дивіться покроковий рецепт приготування дієтичного мармеладу за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно корисного і смачного десерту з сиру.

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