Рецепт приголомшливого французького десерту для схуднення

Є тисячі доступних десертів, які можуть скрасити день, але не всі їх собі можна дозволити з огляду на їх енергетичну цінність.
FoodOboz пропонує рецепт дієтичного мармеладу, з яким можна забути про цю проблему.
Як відомо, вперше мармелад винайшли французи, коли випадково так довго проварили варення, що воно втратило рідку форму.
Так в цілому готують цю солодкість досі, хоча тепер є безліч варіацій.
Пропонуємо спробувати просте, але дуже смачне поєднання ківі, банана і агар-агару, - нехай це і займе деякий час, але в підсумку Ви отримаєте дійсно якісний десерт.
Дивіться покроковий рецепт приготування дієтичного мармеладу за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно корисного і смачного десерту з сиру.
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