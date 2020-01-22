Рецепт приголомшливо смачної страви з картоплею і м'ясом

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних приготуванням смачної страви, неодмінно зверніть увагу на рецепт картопляної запіканки з м'ясом.

Не секрет, що картопляну запіканку люблять у тих сім'ях, де вважають за краще, щоб їжа була по-справжньому ситною. Ця страва користується великою популярністю як на свята, так і в будні дні з причини простоти приготування.

Найчастіше картопляна запіканка готується з шматочками м'яса або ж фаршу, подібне поєднання інгредієнтів надає страві неймовірного смаку.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт та інгредієнти для приготування смачної картопляної запіканки з м'ясом за наступним посиланням.

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