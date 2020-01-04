Рецепт приголомшливо смачної і швидкої страви на вечерю

Одним з кращих способів швидко і смачно нагодувати домашніх і гостей вечерею є фрикасе.

FoodOboz пропонує рецепт його приготування зі свининою.

Відзначається, що з французької назва цієї страви перекладається як "будь-яка всячина" - і справді, її можна готувати з багатьох продуктів в залежності від того, що є під рукою.

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В цілому м'ясо обсмажують, після чого ще тушкують в соусі, в результаті чого блюдо виходить ніжним, ситним і смачним.

Ми пропонуємо приготувати його зі свинини з додаванням молочних продуктів, овочів і спецій. Це займе приблизно півгодини Вашого часу, а результат обов'язково порадує близьких.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт фрикасе зі свинини з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного м'яса по-французьки з картоплею.

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