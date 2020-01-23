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Рецепт приголомшливо смачної екзотичної страви з картоплею

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Якщо ви хочете внести справжнє розмаїття в ваше домашнє меню, обов'язково зверніть увагу на рецепт приготування мусаки з картоплею.

Рецепт приголомшливо смачної екзотичної страви з картоплею

Не секрет, що багато господинь намагаються приготувати комбіновані страви, в яких можуть поєднуватися відразу кілька інгредієнтів. За юажання досягти оптимального поєднання продуктів вам слід звернути увагу на мусаку – неймовірно популярну страву кухні Греції і Кіпру.

Основою такої страви як мусака часто виступають баклажани, однак ми пропонуємо додати до страви кабачки і картоплю. Далі інгредієнти потрібно заправити соусом бешамель.

Дуже смачна мусака стане справжньою окрасою вашого домашнього або святкового столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування приголомшливої мусаки за наступним посиланням.

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