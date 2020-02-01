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Рецепт приголомшливо смачного салату з кальмарами і грибами

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Якщо ви хочете приготувати неймовірну страву, яка здивує вашу сім'ю, неодмінно зверніть увагу на дуже смачний салат з кальмарами і грибами.

Рецепт приголомшливо смачного салату з кальмарами і грибами

Щорічно на Новорічні свята багато людей встигають пересититися різними і калорійними стравами, і вже через певний час жадають змінити святковий раціон.

Ми пропонуємо вам простий вихід з даної ситуації – приготувати легкий і витончений салат, в основі якого всього декілька ключових інгредієнтів: кальмари, гриби, огірки і курячі яйця.

Такий салат стане прекрасною альтернативою іншим стравам і перетвориться на справжню прикрасу вашого домашнього столу.

FoodOboz радить вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування дуже смачного салату з кальмарами за наступним посиланням.

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