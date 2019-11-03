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Рецепт приголомшливо смачного італійського супу з цвітною капустою

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Ніколи не завадить урізноманітнити свій раціон новими цікавими овочевими стравами, зокрема, стравами з цвітною капустою.

FoodOboz пропонує рецепт італійського супу мінестроне з песто.

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Відзначається, що це блюдо італійської кухні підійде як для трапези в колі сім'ї, так і для святкового столу, оскільки воно дуже ароматне і ситне, дуже цінується рестораторами.

Для минестроне потрібно трохи бекону, цвітна капуста, вермішель, баклажан, зелений горошок та інші овочі.

В цілому приготування займе близько 40 хвилин, а з нашими простими інструкціями з ним впорається навіть новачок в кулінарії.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування мінестроне з песто за цим посиланням.

Рецепт приголомшливо смачного італійського супу з цвітною капустою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепти та інших смачних страв з цвітною капустою. Можливо, вам буде цікаво, як приготувати:

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