Рецепт правильного тіста для італійської піци, щоб вийшло незабутньо

Смачна італійська піца практично будь-кому припадає до душі, однак, найважливішим аспектом її приготування є правильна заготівля тіста.

OBOZREVATEL.Smak призводить прості покрокові інструкції з його приготування.

Піца на основі тонкого еластичного тіста, яке використовують італійці, що вигадали свого часу цю страву, - неймовірно смачна і апетитна, але процес її приготування не можна назвати найшвидшим і простим.

По суті, саме основа є головною складовою страви, оскільки далі можна комбінувати будь-які інгредієнти на свій смак.

Дивіться, як приготувати ідеальне тісто для італійської піци за цим посиланням.

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