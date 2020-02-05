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Рецепт поживної турецької страви на сніданок

4.9т
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Однією з традиційних страв на сніданок, що залишають простір для фантазії і експериментів, безсумнівно є омлет.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати його по-турецьки.

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Менемен готується максимум за всього 15 хвилин, при цьому, він виходить неймовірно ситним, поживним і ним легко нагодувати зранку цілу сім'ю.

Для його приготування потрібно всього лише трохи яєць і масла, пару видів перцю, помідори і спеції.

Дивіться повний список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт приготування турецького омлету на сніданок за цим посиланням.

Рецепт поживної турецької страви на сніданок

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного омлету з сиром на сніданок.

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