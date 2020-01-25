Рецепт поживного сніданку з сиру на швидку руку

Ні для кого не секрет, що запорукою хорошого дня є збалансований і поживний сніданок.

FoodOboz пропонує рецепт смачного омлету з сиром.

Для приготування цієї страви потрібен мінімум продуктів і всього 15 хвилин часу, через що вона є відмінним варіантом сніданку, коли може не бути зайвого часу перед справами.

Велика кількість білка і корисних жирів дасть організму необхідний заряд енергії на весь день і забезпечить нормальну роботу травної системи.

При бажанні омлет можна доповнити овочами і спеціями за смаком, - в цьому плані відкривається досить великий простір для кулінарних експериментів.

Дивіться весь список продуктів і покроковий рецепт омлету з сиром за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачного пирога з сиру.

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