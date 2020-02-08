Рецепт по-справжньому смачної картоплі з салом в духовці

Якщо у вас є бажання внести різноманітність у ваше домашнє меню, обов'язково спробуйте приготувати на вечерю смачну картоплю з салом в духовці.

Багато хто вважає, що для приготування живильної страви на вечерю потрібно витратити достатньо часу, проте це не відноситься до цього рецепту. Вам не буде потрібно чистити картоплю – потрібно всього лише розрізати овоч і покласти сало.

Для приготування страви вам знадобиться заздалегідь заготовити два ключових інгредієнта – картопля і сало. Сіль, спеції та інші приправи додаємо виходячі зі смакових переваг.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт приготування дуже смачної картоплі з салом в духовці за наступним посиланням.

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