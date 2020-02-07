Рецепт печеної картоплі на вечерю: дуже швидко і смачно

Універсальним блюдом, що залишає простір для фантазії і кулінарних експериментів, є печена картопля.
FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати її швидко в мікрохвильовій печі.
Відзначається, що картоплю можна запікати з овочами, м'ясом, рибою, але простіше робити це в мундирах, - так економиться час на чищенні.
Якщо ж у Вас немає духовки або бажання возитися з нею, можна скористатися найпростішим варіантом і запекти картоплю в мікрохвильовці.
Можна приготувати очищену картоплю в соусі відразу, або чистити її від шкірки вже безпосередньо перед їжею і просто вмочати шматочки в соус.
Дивіться покроковий рецепт запікання картоплі в мікрохвильовці з фото за цим посиланням.
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