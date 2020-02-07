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Рецепт печеної картоплі на вечерю: дуже швидко і смачно

13.1т
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Універсальним блюдом, що залишає простір для фантазії і кулінарних експериментів, є печена картопля.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати її швидко в мікрохвильовій печі.

Відзначається, що картоплю можна запікати з овочами, м'ясом, рибою, але простіше робити це в мундирах, - так економиться час на чищенні.

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Якщо ж у Вас немає духовки або бажання возитися з нею, можна скористатися найпростішим варіантом і запекти картоплю в мікрохвильовці.

Можна приготувати очищену картоплю в соусі відразу, або чистити її від шкірки вже безпосередньо перед їжею і просто вмочати шматочки в соус.

Дивіться покроковий рецепт запікання картоплі в мікрохвильовці з фото за цим посиланням.

Рецепт печеної картоплі на вечерю: дуже швидко і смачно

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового італійського блюда з фаршем.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что вы советуете то????картошку вообще нужно есть как можно меньше это же один крахмал который забивает сосуды и приводит к ожирен внутренних органов!!!рыбку нужно печеную кушать и салаты из капусты бурячка морковки и яблок!
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