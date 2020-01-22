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Рецепт оригінальної і вишуканої страви з крабовими паличками

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Якщо у вас є бажання приготувати по-справжньому вишукану страву з крабовими паличками, неодмінно зверніть увагу на салат "Королівський" з сухариками.

Рецепт оригінальної і вишуканої страви з крабовими паличками

Для того щоб його приготувати, вам знадобиться заздалегідь придбати в продуктовому магазині сир, курячі яйця, часник, майонез, лимонний сік, сухарики, і, звичайно ж, головний інгредієнт – крабові палички.

Такий салат обов'язково сподобається рідним і близьким, а гості гідно оцінять ваші кулінарні здібності.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт і повний комплекс інгредієнтів для приготування смачного салату "Королівський" за наступним посиланням.

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