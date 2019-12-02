Рецепт оригінального десерту на Новий рік 2020

Ніяке святкування Нового року і Різдва не обходиться без пряної смачної випічки і ніжних десертів.
Перед 2020 роком FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати дивовижне імбирне печиво в глазурі.
Відзначається, що в різних культурах Новий рік пов'язаний з різними солодощами, і імбирне печиво асоціюється з цим святом нарівні з пряниками і шоколадом.
Немає нічого складного в приготуванні імбирного печива, якщо користуватися нашими простими покрокові інструкції, це займе всього 15-20 хвилин.
Але цього разу ми пропонуємо зробити печиво більш святковим, додатково попрацювати над дизайном, щоб ласощі тішили не тільки шлунок, але і очі.
Це займе трохи більше часу, але результат безсумнівно того вартий.
Дивіться список продуктів і покроковий рецепт імбирного печива з глазур'ю за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливо смачних французьких брізолі з фаршем.
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