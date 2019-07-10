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Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою

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Пиріжки з цибулевою начинкою на кефірі, - незвичайне блюдо, яке має вражаючі смакові якості, хоча швидко і просто готується.

Відповідним рецептом на своєму каналі поділилася кулінарна блогер Олена Мітрофанова, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Для приготування тіста потрібно: 120 мл кефіру, одне яйце, чайна ложка цукру, по половині чайної ложки солі і соди, столова ложка рослинної олії, 250-300 гр борошна.

На начинку додатково необхідно 2 великі цибулини, 80 г грудинки, 3 маринованих огірочка, одне яйце, спеції за смаком. Замість запропонованої за рецептом начинки можна використовувати будь-яку іншу: рис з яйцем, м'ясо, картоплю, капусту і т.д.

Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою

Спочатку цибулю і грудинку потрібно дрібно нарізати, обсмажити їх на сковороді, поки цибуля не стане м'якою і золотистою.

Тим часом потрібно збити вінчиком кефір, одне яйце, сіль, цукор і олію, окремо змішати борошно з содою, після чого поступово додавати їх в кефірну суміш.

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Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою

Далі перекласти її на посипаний борошном стіл, - в результаті тісто має стати м'яким, але не липнути до рук.

Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою
Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою

Після цього його треба покласти в миску, накрити і залишити на 15 хвилин.

Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою

До обсмаженої цибулі додати дрібно порізані огірки і яйце.

Тісто розкачати в тонкий корж, вирізати кружальця, на які покласти начинку і защипати в пиріжки.

Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою
Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою
Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою
Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою

Для приготування в духовці їх треба змастити яєчним жовтком і випікати при 180 градусів до появи рум'янцю.

При приготуванні на сковороді посуд треба добре розігріти, змастити маслом, після чого викладати пиріжки швом вниз, обсмажувати їх з кожного боку до золотистої скоринки і з боків.

Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою
Рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою

Дивіться також відео приготування пиріжків:

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