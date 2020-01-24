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Рецепт незвичайної страви китайської кухні, яка вразить усіх

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Перед Китайським Новим роком у 2020 році традиційно актуальні різномасті рецепти китайської кухні.

FoodOboz пропонує рецепт приголомшливих китайських пельменів.

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Таке блюдо знайоме багатьом любителям східної кухні, але багато людей про нього ніколи і не чули. А дарма, адже китайські пельмені дуже смачні і популярні, і обов'язково здивують гостей на свято.

Для приготування страви потрібні як цілком традиційні для Європи продукти, так і деякі специфічні, - так що перед приготуванням необхідно закупитися в магазині.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт китайських пельменів з фото за цим посиланням.

Рецепт незвичайної страви китайської кухні, яка вразить усіх

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смаженої яловичини по-китайськи, - це блюдо теж буде актуально на столі до Китайського Нового року Щура.

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