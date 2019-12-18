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Рецепт незвичайного, але дуже смачного салату на свято

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Є безліч салатів, які можна приготувати для святкового столу, але особливо з них варто виділити рибні салати.

FoodOboz пропонує приготувати дивовижний салат з рисом і печінкою тріски.

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Відзначається, що таке блюдо не тільки елементарне в приготуванні і смачне, але ще і досить корисне.

Печінка тріски містить в собі багато заліза та інших необхідних організму вітамінів і мікроелементів. Незаперечна користь і рису з яйцями.

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Всі інгредієнти прекрасно поєднуються один з одним і викладаються на блюдо шарами, після чого салат прикрашається для ефектного виду на столі. Готова страва приємно пахне, відмінно виглядає і добре насичує організм.

Повний список продуктів і покроковий рецепт приготування салату з рисом і печінкою тріски дивіться за цим посиланням.

Рецепт незвичайного, але дуже смачного салату на свято

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт простого, але смачного і ефектного святкового салату "Кучугури".

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