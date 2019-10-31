Рецепт незрівнянної страви з цвітною капустою

Саме час доповнити меню своєї родини цікавими і новими стравами з цвітної капусти, поки вона ще смачна і дешева.

FoodOboz пропонує вам рецепт овочевого супу з цвітною капустою.

З неминучим похолоданням корисно частіше вживати в їжу гарячі перші страви і їсти якомога більше овочів, щоб встигнути запастися вітамінами перед зимою, коли знайти їх буде вже важче.

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Овочевий суп з цвітною капустою, - дуже легке, але в той самий час смачне блюдо, яке не тільки наситить організм, але і допоможе не набрати зайві кілограми.

При цьому, для приготування такого супу потрібно трохи більше півгодини часу.

Повний список продуктів і покроковий рецепт приготування супу з цвітною капустою дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував відмінний рецепт котлет з цвітної капусти.

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