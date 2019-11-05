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Рецепт незрівнянної страви з цвітної капусти

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Якщо ви хочете порадувати рідних і близьких неймовірно смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування пюре з цвітної капусти.

Рецепт незрівнянної страви з цвітної капусти

Легкий овочевий гарнір, який можна вживати в обід, з приголомшливою легкістю замінить для вас картопляне пюре. До того ж, ця страва особливо підійде тим, кому доводиться ретельно стежити за своєю фігурою.

Час приготування страви – всього 30 хвилин. Рецепт дуже простий і зрозумілий для практично будь-якої господині.

За бажанням ви можете подавати таке пюре з м'ясом і шматочком вершкового масла.

FoodOboz пропонує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачного пюре з цвітної капусти за наступним посиланням.

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