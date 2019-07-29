Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт незрівнянних вареників із квашеною капустою

691 Читати матеріал російською

Одна з найбільш знакових українських національних страв – вареники з квашеною капустою.

Вони завжди виходять смачними і ситними, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Такі вареники будуть смачним ситним обідом, ними можна побалувати гостей, або заготовити про запас і заморозити.

Традиційно вареники подаються зі сметаною і шкварками.

Про те, як приготувати правильне тісто для вареників, і що потрібно, щоб квашена капуста для начинки була неймовірно смачною, читайте в нашому детальному рецепті за посиланням: Вареники з квашеною капустою.

Вареники з квашеною капустою

Вареники з квашеною капустою

Варто відзначити, що вареники – це найпопулярніша страва в українських діаспорах по усьому світу. Крім начинок з капусти, гороху або домашнього сиру їх часто готують з вишнями або лісовими ягодами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані