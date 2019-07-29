Рецепт незрівнянних вареників із квашеною капустою

Одна з найбільш знакових українських національних страв – вареники з квашеною капустою.

Вони завжди виходять смачними і ситними, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Такі вареники будуть смачним ситним обідом, ними можна побалувати гостей, або заготовити про запас і заморозити.

Традиційно вареники подаються зі сметаною і шкварками.

Про те, як приготувати правильне тісто для вареників, і що потрібно, щоб квашена капуста для начинки була неймовірно смачною, читайте в нашому детальному рецепті за посиланням: Вареники з квашеною капустою.

Вареники з квашеною капустою

Варто відзначити, що вареники – це найпопулярніша страва в українських діаспорах по усьому світу. Крім начинок з капусти, гороху або домашнього сиру їх часто готують з вишнями або лісовими ягодами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram