Рецепт незрівнянних млинців на кислому молоці

Раціон практично будь-якої сім'ї не обходиться без такого традиційного слов'янського блюда як млинці.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати їх на основі кислого молока.

Відзначається, що для приготування таких млинців не потрібно будь-яких оригінальних продуктів, оскільки все необхідне швидше за все вже є на вашій кухні.

Новини Рецепт неймовірно смачних сирників без яєць

Щоб млинці вийшли дуже смачними, під час приготування треба буде дати тісту трішки "відпочити" і змащувати їх вершковим маслом.

В цілому ж, в приготуванні немає нічого складного і з нашими інструкціями з цим впорається будь-який бажаючий.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування млинців на кислому молоці за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачної запіканки з кабачків в мультиварці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!