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Рецепт незрівнянних млинців на кислому молоці

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Раціон практично будь-якої сім'ї не обходиться без такого традиційного слов'янського блюда як млинці.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати їх на основі кислого молока.

Відзначається, що для приготування таких млинців не потрібно будь-яких оригінальних продуктів, оскільки все необхідне швидше за все вже є на вашій кухні.

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Щоб млинці вийшли дуже смачними, під час приготування треба буде дати тісту трішки "відпочити" і змащувати їх вершковим маслом.

В цілому ж, в приготуванні немає нічого складного і з нашими інструкціями з цим впорається будь-який бажаючий.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування млинців на кислому молоці за цим посиланням.

Рецепт незрівнянних млинців на кислому молоці

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачної запіканки з кабачків в мультиварці.

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