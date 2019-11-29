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Рецепт незрівнянних голубців з молодої капусти

5.1т
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Якщо ви хочете урізноманітнити ваше домашнє меню, обов'язково зверніть увагу на рецепт смачних голубців з молодої капусти.

Рецепт незрівнянних голубців з молодої капусти

Найчастіше багато господинь стикаються з проблемою, коли капуста погано розмокає, внаслідок чого гості можуть з'їдати тільки м'ясну начинку, залишаючи капусту в стороні.

Щоб уникнути таких ексцесів, для приготування голубців ми радимо використовувати молоду капусту, листя якої дуже добре проварюються, в результаті чого вона просто розтане у роті.

Ви дізнаєтеся, як правильно проварювати капусту і відокремлювати листя для того, щоб ваша страва вийшла по-справжньому ніжною і соковитою.

FoodOboz рекомендує вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт приготування незрівнянних голубців з молодої капусти за наступним посиланням.

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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Очень актуально в декабре :)) про свежую капусту
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