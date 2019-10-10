Рецепт незрівнянних голубців в мультиварці

Якщо ви дуже любите голубці, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування цієї страви в мультиварці.

Голубці – це страва, яка у багатьох асоціюється з дитинством. Їх досить просто приготувати, а інгредієнти не вимагають великих витрат і знайомі практично кожній господині.

Поява мультиварки робить даний процес ще простіше – тепер ви можете виставити таймер і спеціальну програму для приготування голубців. Саме в спеціальній чаші капуста ретельно просочується соусом, після чого голубці практично тануть у роті.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачних голубців в мультиварці за наступним посиланням.

Раніше ми ділилися зі своїми читачами двома рецептами приготування голубців на вечерю.

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