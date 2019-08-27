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Рецепт неймовірно смачного європейського салату

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Дуже популярний в Європі м'ясний салат з грибами дістався і до нас.

Це рецепт ситної і корисної страви, особливий шарм якій надає морква і яловиче серце.

Варіантів цього Salad with hearts and mushrooms дуже багато, і кожен з них має свої особливості.

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Його можна заправляти оливковою олією, лимоннимсоком або традиційним майонезом в залежності від особистих уподобань.

Про те, як правильно приготувати таку чудову страву, читайте за посиланням: Салат з серцем і грибами.

Європейський салат

Європейський салат

Пропонуємо також приготувати оригінальний корейський салат з кабачків.

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