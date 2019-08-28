Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт неймовірного смачної м'ясної страви з помідорами

417 Читати матеріал російською

Смажене м'ясо з соковитими і ароматними помідорами завжди виграшне поєднання!

Obozrevatel Smak пропонує приготувати ситний ескалоп з помідорами за дуже простим і перевіреним рецептом.

Читайте також: Рецепт неймовірно смачної м'ясної страви з кабачками

Ескалоп від французького слова escalope - в різних кухнях так називають рівні, круглі шматочки м'яса з вирізки, як правило, телячої або свинячої.

Ескалоп

Ескалоп

Ескалопи нарізаються з сирого м'яса товщиною не більше 1,5 сантиметрів і іноді відбиваються.

Про те, як правильно приготувати неймовірно смачний ескалоп з помідорами, читайте за цим посиланням.

Ескалоп з помідорами

Ескалоп з помідорами

Якщо ж ви хочете приготувати щось з птиці, то радимо звернути увагу на найпростіший рецепт чахохбілі з курки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані