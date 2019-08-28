Рецепт неймовірного смачної м'ясної страви з помідорами

Смажене м'ясо з соковитими і ароматними помідорами завжди виграшне поєднання!
Obozrevatel Smak пропонує приготувати ситний ескалоп з помідорами за дуже простим і перевіреним рецептом.
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Ескалоп від французького слова escalope - в різних кухнях так називають рівні, круглі шматочки м'яса з вирізки, як правило, телячої або свинячої.
Ескалоп
Ескалопи нарізаються з сирого м'яса товщиною не більше 1,5 сантиметрів і іноді відбиваються.
Про те, як правильно приготувати неймовірно смачний ескалоп з помідорами, читайте за цим посиланням.
Ескалоп з помідорами
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