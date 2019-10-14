Рецепт неймовірно смачної запіканки з кабачків в мультиварці

Неймовірно смачно і корисно в осінню пору року готувати овочеві запіканки, поки можна купити дешеві овочі.

FoodOboz пропонує вам рецепт, як приготувати запіканку з кабачків.

Відзначається, що для приготування такої страви потрібно всього трохи інгредієнтів: овочі, пару яєць, трохи молочних продуктів, та спеції за смаком.

Легко помітити, що всі перераховані складові містять порівняно небагато калорій, через що не сприятимуть набору ваги.

Крім того, блюдо готується в мультиварці, завдяки чому не насичується зайвими жирами і зберігає максимум корисних речовин.

Дивіться повний список продуктів і рецепт приготування запіканки з кабачків за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної грузинської страви з куркою.

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