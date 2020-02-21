Рецепт неймовірно смачної закуски з печінкою тріски

Прекрасний варіант для святкового столу – тарталетки з дуже смачною начинкою з печінки тріски.

Така ситна закуска не залишить нікого байдужим!

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Особливий рецепт начинки неодмінно зробить ці тарталетки родзинкою святкового меню. Смак печінки тріски в ній вдало доповнюють варені яйця, огірочки і особлива заправка.

Як приготувати таку незвичайну страву, читайте в покроковому рецепті від FoodOboz за посиланням: Тарталетки з печінкою тріски.

Тарталетки з печінкою тріски.

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