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Рецепт неймовірно смачної закуски на Новий рік 2020

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Кожне мало-мальськи велике святкування, незалежно від приводу, не обходиться без страв з закусками на столі.

FoodOboz пропонує відмінний рецепт канапе з ковбасою і соусом.

Як відомо, канапе являють собою маленькі соковиті бутерброди, що подаються на шпажках.

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Ми пропонуємо приготувати канапе, яке включає в себе хліб, оливки, помідори, ковбасу, - в цілому, його цілком можна було б назвати класичним, якби не оригінальний соус.

Так, всього за 20 хвилин з нашими простими покроковими інструкціями можна приготувати приголомшливі закуски на всю компанію.

Дивіться повний список продуктів і рецепт приготування канапе з ковбасою з фото за цим посиланням.

Рецепт неймовірно смачної закуски на Новий рік 2020

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Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував оригінальний рецепт молочних бубликів з фаршем, - приголомшливої закуски на будь-яке свято.

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