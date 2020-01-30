Рецепт неймовірно смачної страви з курки

За будь-якого приводу і в будь-який час доби або року актуальні цікаві страви з курятини.

FoodOboz пропонує рецепт курячого сальтисона.

Новини Рецепт приголомшливої італійської страви на вечерю

Відзначається, що таке м'ясне блюдо досить широко поширене в Білорусі, Чехії, Польщі та Угорщині, але зустрічається і в Україні.

Зазвичай його готують з декількох видів м'яса, в основному зі свинини, але ми пропонуємо використовувати ніжне і дієтичне м'ясо курки.

За нашим рецептом всього за годину можна побалувати своїх близьких ситним і смачним м'ясним блюдом.

Дивіться простий покроковий рецепт сальтисона за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт простого меренгового рулета.

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