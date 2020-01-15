Рецепт неймовірно смачної страви з крабових паличок

Якщо ви хочете приготувати по-справжньому оригінальну страву, обов'язково зверніть увагу на рецепт котлет з крабових паличок.
На багатьох святкових столах ми можемо побачити салат, роли або інші страви з крабових паличок. Однак багато хто напевно ніколи не пробував приготувати з них справжні котлети.
Крім головного інгредієнта для приготування цієї страви вам знадобляться курячі яйця, твердий сир і пшеничне борошно. Спеції додаємо виходячи зі смакових переваг.
Несподівана, дуже ситна і смачна страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу.
FoodOboz радить вам звернути увагу на докладний покроковий рецепт смачних котлет з крабових паличок за цим посиланням.
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