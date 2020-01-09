Рецепт неймовірно смачної страви з картоплі

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких дуже смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування картопляної запіканки.

Багатьом господаркам відомо, що запіканка з картоплі є дуже популярною, а також неймовірно ситноюі ароматною стравою. Найчастіше у якості начинки тут використовують м'ясний фарш або овочі, які зверху затирають сиром.

Сирна скоринка чудово скріплює інгредієнти страви і дуже вдало поєднується з картоплею за смаком, внаслідок чого ваша запіканка виходить по-справжньому смачною.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачної запіканки з картоплі за наступним посиланням.

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