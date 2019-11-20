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Рецепт неймовірно смачної скумбрії в томатному соусі

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Важко придумати більш збалансований і поживний варіант вечері, ніж тушкована риба.

FoodOboz пропонує рецепт скумбрії в томатному соусі.

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Відзначається, що скумбрія є джерелом незамінних амінокислот і мікроелементів, які складно знайти в інших продуктах, але вони життєво необхідні для повноцінної роботи організму.

Разом з лимоном та томатним соусом риба набуває дуже ніжного і соковитого смаку, при цьому, мінімальна кількість кісток у страві зробить її улюбленою навіть для самих вибагливих гостей.

Повний список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт скумбрії в томатному соусі дивіться за цим посиланням.

Рецепт неймовірно смачної скумбрії в томатному соусі

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливої скумбрії, запеченої з овочами.

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