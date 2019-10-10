Рецепт неймовірно смачної скумбрії в духовці

Найпростіший варіант приготування риби – запікання. З овочами, спеціями або просто в соусі.

Вважається, що саме скумбрія є найбільш корисною з усіх жирних риб. Вона багата Омега-3 жирними кислотами, які незамінні для організму.

За рецептом від FoodOboz ця рибка вийде найсмачнішою з усього, що ви до цього куштували.

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Пропонуємо начинити скумбрію особливою овочевою начинкою, яка ще більше підкреслить смак страви, а також виступить в якості приголомшливого гарніру.

Про те, як правильно приготувати цю корисну та неймовірно смачну страву, читайте за посиланням: Скумбрія в духовці.

Скумбрія запечена в духовці

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