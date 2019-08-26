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Рецепт неймовірно смачної м'ясної страви з кабачками

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У літній сезон немає нічого смачнішого, ніж ситна тушкована курочка з корисними молодими кабачками.

Незважаючи на те, що ця страва є майже дієтичною, вона неймовірно смачна.

Поєднання курятини з кабачками та іншими овочами зі спеціями – просто ідеальний тандем смаків і ароматів.

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Крім того, в кабачках міститься бета-каротин (він корисний для шкіри і волосся) також в ньому є маса потрібних організму мікроелементів, зокрема - калій, кальцій, залізо, магній.

Тому страви з кабачків обов'язково повинні бути в раціоні будь-якої людини.

Про те, як приготувати цю дуже смачну страву з кабачками і м'ясом, читайте за цим посиланням.

Кабачки з куркою

Кабачки з куркою

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