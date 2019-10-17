Рецепт неймовірно смачної кров'янки без кишки

Традиційна українська кров'яна ковбаса має глибоке коріння.

Наші предки готували кров'янку в печі, була вона переважно зі свинячої крові з додаванням різних круп і сала.

У класичній українській кухні в кров'янкці як загусник використовується гречка.

Така страва, серед іншого, багата на вітамін В12 і залізо, тому дуже корисна для здоров'я.

Єдиною складністю в її приготуванні є оболонка. Зазвичай сумішшю для кров'яної ковбаси начиняють кишку, і це дуже трудомісткий процес.

FoodOboz знайшов дуже простий рецепт кров'янки без кишки. Смак цієї страви при цьому не змінюється, а часу на готування піде в рази менше.

Про те, як приготувати кров'яну ковбасу без клопоту, читайте за цим посиланням.

Кров'янка

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