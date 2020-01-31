Рецепт неймовірно смачної картоплі з салом в рукаві

При бажанні урізноманітнити домашнє меню, ви можете звернути увагу на рецепт приготування дуже смачної картоплі з салом.

Господині прекрасно знають, що рукав є практично універсальним пристосуванням, за допомогою якого можна приготувати величезний спектр різних страв, в тому числі і запечену картоплю.

Ми пропонуємо вам спробувати запекти картоплю з салом або ж з іншим інгредієнтом – копченою грудинкою. Завдяки тому, що вміст буде перебувати в рукаві, страва вийде неймовірно насиченою і ароматною.

FoodOboz радить вам ознайомитися з докладним рецептом для запікання смачної картоплі за цим посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!