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Рецепт неймовірно смачної картоплі з салом в рукаві

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При бажанні урізноманітнити домашнє меню, ви можете звернути увагу на рецепт приготування дуже смачної картоплі з салом.

Рецепт неймовірно смачної картоплі з салом в рукаві

Господині прекрасно знають, що рукав є практично універсальним пристосуванням, за допомогою якого можна приготувати величезний спектр різних страв, в тому числі і запечену картоплю.

Ми пропонуємо вам спробувати запекти картоплю з салом або ж з іншим інгредієнтом – копченою грудинкою. Завдяки тому, що вміст буде перебувати в рукаві, страва вийде неймовірно насиченою і ароматною.

FoodOboz радить вам ознайомитися з докладним рецептом для запікання смачної картоплі за цим посиланням.

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