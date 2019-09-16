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Рецепт неймовірно смачної аджики на швидку руку

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Одним з найпопулярніших видів соусів є аджика, серед розмаїття способів приготування якої кожен може знайти собі улюблений рецепт.

FoodOboz пропонує спробувати приготувати чудову сиру аджику.

Зауважимо, що аджика досить легко готується, але в більшості випадків вимагає температурної обробки, що займає додатковий час.

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Перевагою приготування сирої аджики є як економія часу, оскільки соус готується всього близько 20 хвилин, так і користь, - без варіння всі інгредієнти зберігають максимум вітамінів.

Крім того, такі продукти як солодкий і гіркий перець, помідори, часник, неймовірно дешеві і смачні в цю пору року.

Дивіться повний список інгредієнтів, детальний рецепт і секрети смачної сирої аджики за цим посиланням.

Рецепт неймовірно смачної аджики на швидку руку

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного соусу болоньєзе.

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