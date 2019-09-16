Рецепт неймовірно смачної аджики на швидку руку

Одним з найпопулярніших видів соусів є аджика, серед розмаїття способів приготування якої кожен може знайти собі улюблений рецепт.
FoodOboz пропонує спробувати приготувати чудову сиру аджику.
Зауважимо, що аджика досить легко готується, але в більшості випадків вимагає температурної обробки, що займає додатковий час.
Перевагою приготування сирої аджики є як економія часу, оскільки соус готується всього близько 20 хвилин, так і користь, - без варіння всі інгредієнти зберігають максимум вітамінів.
Крім того, такі продукти як солодкий і гіркий перець, помідори, часник, неймовірно дешеві і смачні в цю пору року.
Дивіться повний список інгредієнтів, детальний рецепт і секрети смачної сирої аджики за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного соусу болоньєзе.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!