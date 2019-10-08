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Рецепт неймовірно смачного тіста для піци без дріжджів

1.8т Читати матеріал російською

Рецептів приготування тіста для піци по-італійськи безліч, але дуже смачним і найпростішим вважається бездріжджовий варіант.

Перша сучасна піца була приготована в Неаполі в далекому XVIII столітті при додаванні до плаского коржика "фокачча" помідорів та інших інгредієнтів.

Як правило, піца – це страва для компанії, яка розрізається спеціальним ножем на сегменти.

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Порційна маленька піца носить назву "Піцетта" – це варіант того ж коржа з начинкою, але набагато меншого діаметру.

Піцетта

Піцетта

Незалежно від того, якого розміру піцу ви хочете приготувати, FoodOboz пропонує скористатися перевіреним рецептом тіста без дріжджів, читайте про нього за цим посиланням.

Піца на тісті без дріжджів

Піца на тісті без дріжджів

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