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Рецепт неймовірно смачного салату з кус-кусом на свято

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Якщо ви хочете по-справжньому здивувати свою сім'ю або гостей, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування неймовірного салату "Табулє" з кус-кусом.

Рецепт неймовірно смачного салату з кус-кусом на свято

"Табулє" – це легкий і вітамінний салат, який чудово підходить для будь-якого застілля. Екзотична страва не тільки неймовірно смачна, але й надзвичайно корисна для організму – салат стимулює роботу кишківника і є дієтичним.

Всього за 15-20 хвилин ви зможете приготувати незрівнянний низькокалорійний салат, який стане справжньою окрасою вашого святкового столу.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачного салату "Табулє" з кус-кусом за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати оригінальний салат з крабовими паличками без майонезу.

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