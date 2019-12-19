Рецепт неймовірно смачного салату з крабовими паличками без майонезу

З апетитних крабових паличок можна готувати не тільки важкі, жирні салати або закуски.

FoodOboz знайшов рецепт чудового легкого салату з крабових паличок і овочів з приголомшливою заправкою.

Крабові палички, соковитий перець, ніжні оливки плюс ще один несподіваний інгредієнт – і маємо дуже смачний, красивий і оригінальний салат, гідний центрального місця на святковому столі.

Приправити його слід також особливим способом.

Як приготувати таку страву, дивіться в нашому відео-рецепті за посиланням: Салат із крабових паличок без майонезу.

Салат із крабових паличок без майонезу

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